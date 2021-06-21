На Немиге мотоцикл сбил нетрезвого мужчину и загорелся

Новости Беларуси. Автоинспекторы выясняют обстоятельства серьезного ДТП на Немиге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поздно вечером 20 июня 22-летний мотоциклист, двигаясь со стороны проспекта Победителей в направлении Романовской Слободы, сбил нетрезвого мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Наружные камеры видеонаблюдения зафиксировали момент трагедии.