На Немиге мотоцикл сбил нетрезвого мужчину и загорелся

Новости Беларуси. Автоинспекторы выясняют обстоятельства серьезного ДТП на Немиге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Автоинспекторы выясняют обстоятельства серьезного ДТП на Немиге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Поздно вечером 20 июня 22-летний мотоциклист, двигаясь со стороны проспекта Победителей в направлении Романовской Слободы, сбил нетрезвого мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Наружные камеры видеонаблюдения зафиксировали момент трагедии.
Мотоцикл после столкновения загорелся. Пешеход с травмами доставлен в медучреждение. Байкер после осмотра от госпитализации отказался.