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На Немиге мотоцикл сбил нетрезвого мужчину и загорелся

21 июня 2021 14:26
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Новости Беларуси. Автоинспекторы выясняют обстоятельства серьезного ДТП на Немиге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Немиге мотоцикл сбил нетрезвого мужчину и загорелся-1

Поздно вечером 20 июня 22-летний мотоциклист, двигаясь со стороны проспекта Победителей в направлении Романовской Слободы, сбил нетрезвого мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Наружные камеры видеонаблюдения зафиксировали момент трагедии.

На Немиге мотоцикл сбил нетрезвого мужчину и загорелся-4

Мотоцикл после столкновения загорелся. Пешеход с травмами доставлен в медучреждение. Байкер после осмотра от госпитализации отказался.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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