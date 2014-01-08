Поезд с пропаном и нефтью сошел с рельсов и загорелся в Канаде. Эвакуировано около 1000 человек

Новости Канады. Крупное ЧП на востоке Канады. С рельсов сошел поезд, перевозивший пропан и нефть. Всего аварии пострадали 16 вагонов. Около десятка из них содержали химические вещества. На месте происшествия начался пожар. Пока возгорание локализовать не удалось.

Жители близлежащего городка – это около тысячи человек – эвакуированы. О жертвах и пострадавших пока ничего не сообщается.

Летом 2013 года в канадской провинции Квебек произошла подобная авария. В результате крушения поезда начался сильный пожар. Огонь перекинулся на соседние дома. Тогда погибли около полусотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.