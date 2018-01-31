Мужчина упал со строительной вышки-туры. В Жабинке погиб 44-летний рабочий

Новости Беларуси. В Жабинке рабочий упал с высоты.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, инцидент случился днем 30 января. 44-летний мужчина проводил монтажные работы. При попытке спуститься по металлической вышке-туре вниз рабочий упал с высоты третьего этажа на бетонное перекрытие.
Жителя Бреста доставили в медучреждение, где спустя некоторое время пострадавший умер.
По факту несчастного случая проводится проверка, которая поможет установить обстоятельства произошедшего.
В начале недели в Минске 39-летний рабочий упал с шестого этажа и погиб – здесь подробнее.