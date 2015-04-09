Подробности трагедии в Гомеле: 11-месячная девочка утонула в ванной, а 2-летнего сына собственноручно утопила мать?

Новости Беларуси. Гомель потрясла трагедия. В городе задержана 25-летняя женщина. Её обвиняют в утоплении двоих своих малолетних детей.

Александр Добриян, СТВ:

Оськина 2. Этот адрес попал в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних за две недели до трагедии. Тогда патронажная сестра отметила неопрятность в квартире и во внешнем виде детей. После этого мать-одиночку посетила межведомственная комиссия. Правда, серьёзных замечаний ей сделано не было.

Известно, что подозреваемая сама сообщила в милицию о гибели детей.

По показаниям задержанной, около полуночи она решила искупать дочку: положила девочку в ванну с водой и отлучилась к компьютеру. Живой 11-месячную Ангелину Оксана больше не видела. После случившегося она сама принесла сына из комнаты и погрузила с головой в воду.

Когда утром оперативники прибыли по вызову, аккуратно одетые тела детей лежали на кровати в комнате.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:

По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов смерть обоих детей наступила в результате утопления. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту убийства заведомо малолетнего. Обстоятельства гибели ее дочери устанавливают следователи.

В этой новостройке маленькие дети почти в каждой квартире. Сюда с сыном в 2012 заселилась и молодая мать Оксана. Год назад женщина родила младшую дочь. Официально она не была замужем, но воспитывать детей до поры до времени ей помогал гражданский муж.

Сергей Майоров, сосед:

Раньше он постоянно был. А потом он перестал ходить. С детьми играл постоянно гулял.

Саму Оксану во дворе женщины видели не часто. Дружеских отношений с соседями она не заводила.

Ничего плохого о ней сказать не могут: не пила, не гуляла, порядок не нарушала, за детьми следила.

Официальной информации по делу немного. Подробности жуткого происшествия пока не раскрывают в интересах следствия. Расследование на личный контроль взял председатель Следственного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.