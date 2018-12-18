Водитель скрылся с места ДТП в Борисовском районе, пассажир погиб

Новости Беларуси. Сложные погодные условия и сразу несколько съездов с трасс в кювет с опрокидыванием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одно из происшествий произошло в Борисовском районе недалеко от деревни Малое Стахово.

Водитель покинул место аварии, позже его задержали сотрудники ГАИ. Выяснилось, что 38-летний житель деревни Зембин уже 16 раз привлекался к ответственности за нарушения.

В этом ДТП серьезно пострадал пассажир. Он был госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось.