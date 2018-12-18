Прямой эфир

Водитель скрылся с места ДТП в Борисовском районе, пассажир погиб

18 декабря 2018 18:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сложные погодные условия и сразу несколько съездов с трасс в кювет с опрокидыванием,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одно из происшествий произошло в Борисовском районе недалеко от деревни Малое Стахово.

Водитель скрылся с места ДТП в Борисовском районе, пассажир погиб -1

Водитель покинул место аварии, позже его задержали сотрудники ГАИ. Выяснилось, что 38-летний житель деревни Зембин уже 16 раз привлекался к ответственности за нарушения.

В этом ДТП серьезно пострадал пассажир. Он был госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось.

Водитель скрылся с места ДТП в Борисовском районе, пассажир погиб -4

Водитель скрылся с места ДТП в Борисовском районе, пассажир погиб -6

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Врач рассказал о состоянии 3-летнего сына вратаря ФК «Витебск», погибшего в ДТП
18 декабря 2018 16:24

Врач рассказал о состоянии 3-летнего сына вратаря ФК «Витебск», погибшего в ДТП

В Минске больше недели разыскивают 15-летнюю девушку
18 декабря 2018 14:18

В Минске больше недели разыскивают 15-летнюю девушку

В Минске тело убитого мужчины пять дней пролежало в квартире
18 декабря 2018 13:39

В Минске тело убитого мужчины пять дней пролежало в квартире