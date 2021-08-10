«И собаку даже пускали в нас». Беженец рассказал, что с ним произошло на литовской стороне границы

Новости Беларуси. Во время «Большого разговора» Президент дал оценку в том числе происходящему на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня она остается без изменений. Наши пограничники вновь зафиксировали случаи негуманного обращения литовской стороны с иностранцами. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.

Все по отработанному сценарию: группы доставляются к нашей границе, там их оставляют без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей. Вот происшествие на участке Сморгонской пограничной группы. Были замечены 32 мигранта. С их слов, в Литве они были задержаны пограничниками, которые привезли к границе, а затем, применяя физическую силу и угрожая оружием, насильно выдворили.

– Они поймали, ударили конкретно и выгнали здесь. И собаку даже пускали в нас.

– И детей, и женщин били?

– Детей нет, а всех мужчин ударили. И за женщину дети кричали конкретно, кричали очень много.

– Оружие применяли или угрожали применением оружия?