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«И собаку даже пускали в нас». Беженец рассказал, что с ним произошло на литовской стороне границы

10 августа 2021 17:26
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Новости Беларуси. Во время «Большого разговора» Президент дал оценку в том числе происходящему на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня она остается без изменений. Наши пограничники вновь зафиксировали случаи негуманного обращения литовской стороны с иностранцами. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.

«И собаку даже пускали в нас». Беженец рассказал, что с ним произошло на литовской стороне границы-1

Все по отработанному сценарию: группы доставляются к нашей границе, там их оставляют без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей. Вот происшествие на участке Сморгонской пограничной группы. Были замечены 32 мигранта. С их слов, в Литве они были задержаны пограничниками, которые привезли к границе, а затем, применяя физическую силу и угрожая оружием, насильно выдворили. 

«И собаку даже пускали в нас». Беженец рассказал, что с ним произошло на литовской стороне границы-4

– Они поймали, ударили конкретно и выгнали здесь. И собаку даже пускали в нас.
– И детей, и женщин били?
– Детей нет, а всех мужчин ударили. И за женщину дети кричали конкретно, кричали очень много.
– Оружие применяли или угрожали применением оружия? 

«И собаку даже пускали в нас». Беженец рассказал, что с ним произошло на литовской стороне границы-7

– Оружие есть, которое приставили к голове немножко людям.
– Еду давали, воду?
– Нет, не дали.
– А вы просили?
– Да. Спросили: «Дайте воды». Не дали ничего. Сказали: «Дайте воды, пойдем обратно». Тоже не дали.
– Имущество у вас отбирали какое-нибудь, Ахмед?
– Что?
– Имущество отбирали – деньги, телефоны, обувь?
– Есть которые 400 долларов у этого человека украли. Вот, они здесь все слышали. И есть, не знаю у кого, телефон украли.

«И собаку даже пускали в нас». Беженец рассказал, что с ним произошло на литовской стороне границы-10

Вскоре представители литовской погранслужбы, увидев наряд с белорусской стороны, выждали некоторое время и забрали часть группы мигрантов.

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