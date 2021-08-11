Прямой эфир

Авария в центре Минска. На Немиге столкнулись три машины

11 августа 2021 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария в центре Минска. Столкнулись несколько автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария в центре Минска. На Немиге столкнулись три машины-1

ДТП произошло около 11:00 на улице Немига. Водитель Ford двигался со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей. Из-за неправильного соблюдения безопасной дистанции, он столкнулся с автомобилем Volkswagen. Тот от удара наехал на другое авто – Opel. В результате аварии машины получили механические повреждения. Никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«И собаку даже пускали в нас». Беженец рассказал, что с ним произошло на литовской стороне границы
10 августа 2021 17:26

«И собаку даже пускали в нас». Беженец рассказал, что с ним произошло на литовской стороне границы

ДТП на Филимонова. На пешеходном переходе водитель Kia сбил женщину
10 августа 2021 16:01

ДТП на Филимонова. На пешеходном переходе водитель Kia сбил женщину

На трассе Минск – Могилёв водитель Hyundai сбил лося. Пострадал пассажир
10 августа 2021 15:59

На трассе Минск – Могилёв водитель Hyundai сбил лося. Пострадал пассажир