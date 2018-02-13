Прямой эфир

Просили телефон якобы позвонить, а потом переводили деньги. В Беларуси задержаны киберворы

13 февраля 2018 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правоохранительные органы Беларуси задержали киберворов, которые похищали деньги через мобильный банкинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Просили телефон якобы позвонить, а потом переводили деньги. В Беларуси задержаны киберворы-1

Мошенники действовали по одной схеме: просили у прохожих на улице телефон якобы позвонить. Однако, когда смартфон попадал к ним в руки, вместо того, чтобы набрать телефонный номер, активировали услугу интернет-банкинга. С ее помощью аферисты получали микрозайм и переводили деньги на нужные им банковские счета. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту незаконного хищения денег с использованием компьютерной техники.

Просили телефон якобы позвонить, а потом переводили деньги. В Беларуси задержаны киберворы-4

Владимир Зайцев, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
Уже задержано трое граждан Республики Беларусь, которые действовали на территории Минской области, Могилевской и города Минска. Для того, чтобы обезопасить себя от данного вида преступлений желательно следовать двум основным правилам: не передавать мобильный телефон посторонним лицам и использовать возможности телефона, в плане блокировки по пин-коду или по графическому ключу.

Просили телефон якобы позвонить, а потом переводили деньги. В Беларуси задержаны киберворы-7


Первые случаи хищения денег с помощью мобильного банкинга были зафиксированы в Беларуси в конце прошлого года. От махинаций аферистов за это время уже пострадали более 20 человек.

# происшествия # Интернет-мошенничество # Фотофакт # Владимир Зайцев

Другие новости рубрики

Все новости
У женщины – перелом обеих ног. Пенсионерка пострадала при обрушении стены склада в Круглянском районе
13 февраля 2018 07:55

У женщины – перелом обеих ног. Пенсионерка пострадала при обрушении стены склада в Круглянском районе

Из окна общежития БГУ выпал 22-летний парень и разбился насмерть
12 февраля 2018 18:35

Из окна общежития БГУ выпал 22-летний парень и разбился насмерть

Пожар в одной из квартир Борисова: хозяйка пыталась тушить сама и попала в больницу
12 февраля 2018 16:14

Пожар в одной из квартир Борисова: хозяйка пыталась тушить сама и попала в больницу