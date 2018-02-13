Просили телефон якобы позвонить, а потом переводили деньги. В Беларуси задержаны киберворы

Новости Беларуси. Правоохранительные органы Беларуси задержали киберворов, которые похищали деньги через мобильный банкинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мошенники действовали по одной схеме: просили у прохожих на улице телефон якобы позвонить. Однако, когда смартфон попадал к ним в руки, вместо того, чтобы набрать телефонный номер, активировали услугу интернет-банкинга. С ее помощью аферисты получали микрозайм и переводили деньги на нужные им банковские счета. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту незаконного хищения денег с использованием компьютерной техники.

Владимир Зайцев, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

Уже задержано трое граждан Республики Беларусь, которые действовали на территории Минской области, Могилевской и города Минска. Для того, чтобы обезопасить себя от данного вида преступлений желательно следовать двум основным правилам: не передавать мобильный телефон посторонним лицам и использовать возможности телефона, в плане блокировки по пин-коду или по графическому ключу.