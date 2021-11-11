Прямой эфир

Под Солигорском произошло лобовое столкновение. Погиб 31-летний водитель

11 ноября 2021 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лобовое столкновение под Солигорском. Погиб водитель, два человека пострадали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Под Солигорском произошло лобовое столкновение. Погиб 31-летний водитель-1

В районе деревни Кулаки 31-летний мужчина за рулем Saab выполнял обгон, выехал на встречку и потерял контроль над управлением авто. Легковушка оказалась на обочине, затем вернулась обратно и столкнулась с Renault под управлением 56-летней женщины. Водитель Saab скончался на месте происшествия. Водитель и пассажирка Renault с травмами госпитализированы.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Как правило, это то, что происходило ни день, ни два, ни три». Стало ли меньше педофилов в Беларуси?
11 ноября 2021 06:11

«Как правило, это то, что происходило ни день, ни два, ни три». Стало ли меньше педофилов в Беларуси?

В Минске две школьницы распространяли психотропы. Обе употребляли наркотики
10 ноября 2021 14:07

В Минске две школьницы распространяли психотропы. Обе употребляли наркотики

Под Клецком автомобиль Lada въехал в грузовик. ДТП произошло при обгоне
10 ноября 2021 13:26

Под Клецком автомобиль Lada въехал в грузовик. ДТП произошло при обгоне