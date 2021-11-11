Под Солигорском произошло лобовое столкновение. Погиб 31-летний водитель

Новости Беларуси. Лобовое столкновение под Солигорском. Погиб водитель, два человека пострадали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В районе деревни Кулаки 31-летний мужчина за рулем Saab выполнял обгон, выехал на встречку и потерял контроль над управлением авто. Легковушка оказалась на обочине, затем вернулась обратно и столкнулась с Renault под управлением 56-летней женщины. Водитель Saab скончался на месте происшествия. Водитель и пассажирка Renault с травмами госпитализированы.