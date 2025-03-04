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Овечкин без шайб. «Вашингтон» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ

04 марта 2025 07:33
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В матче регулярного чемпионата НХЛ игроки «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов обыграли «Оттаву Сенаторз» со счетом 5:4. Об этом пишет РИА Новости.
 

Овечкин без шайб. «Вашингтон» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ-1

Фото: pixabay

Голы в составе победителей забили Коннор Макмайкл, Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон и Мартин Фехервари, победный буллит воплотил Дилан Строум.

За «Оттаву» ответили Шейн Пинто, Клод Жиру и Брэди Ткачук. Александр Овечкин из «Вашингтона» и Артем Зуб из «Оттавы» не отметились забитыми шайбами. «Вашингтон» прервал свою трехматчевую серию поражений, в то время как «Оттава» проиграла шесть из семи последних матчей.

# Хоккей

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