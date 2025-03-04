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Трамп приостановил военную помощь Украине до пересмотра позиции Киева

04 марта 2025 07:21
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Соединенные Штаты Америки прекращают военную поддержку Украины.Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома, пишет РИА Новости.

Трамп приостановил военную помощь Украине до пересмотра позиции Киева-1

Фото: pinterest

Поддержка Киева будет прекращена до тех пор, пока президент Трамп не примет решения относительно приверженности Киева к мирным переговорам. 

При этом на телеканале отмечается, что помощь приостанавливается временно, а не навсегда.

# Международная политика # Дональд Трамп

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