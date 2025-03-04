Трамп приостановил военную помощь Украине до пересмотра позиции Киева

Соединенные Штаты Америки прекращают военную поддержку Украины.Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома, пишет РИА Новости.
Соединенные Штаты Америки прекращают военную поддержку Украины.Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома, пишет РИА Новости.
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Поддержка Киева будет прекращена до тех пор, пока президент Трамп не примет решения относительно приверженности Киева к мирным переговорам.
При этом на телеканале отмечается, что помощь приостанавливается временно, а не навсегда.