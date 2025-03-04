Колокол, который 100 лет лежал в земле, и чудотворная икона – побывали в костёле Святой Троицы в Глубоком

Край озер, вишневая столица, долина агроусадеб! Глубоччина создана для приключений! А еще здесь можно совершить незабываемый полет, рассказали в программе «Путевка BY».

Словно белоснежный лебедь, изысканный и величественный. Костел Святой Троицы – украшение города. Католический приход был основан в первой половине XVII века тогдашним владельцем Глубокого, шляхтичем и меценатом Иосифом Корсаком. Он строит здесь первый деревянный костел. Во время 13-летней войны храм сгорает. В 1764-м настоятель костела Антоний Ящолт на этом месте начинает возводить каменный храм в стиле позднего барокко. Работы растянулись почти на два десятилетия, и в 1782-м завершал уже ксендз Михаил Федорович. Со временем скромная святыня стала тесной для прихожан. В начале XX века ее расширили и перестроили.

Игорь Федоров, научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея, аттестованный экскурсовод:

Ад першага мураванага касцёла ў гэтым храме захаваўся фасад, які будавалі ў стылі позняга барока. Астатнія – гэта ўжо дабудова пачатку XX стагоддзя. Нам вядома імя аўтара праекта перабудовы – Антоній Філіповіч-Дубовік.

В главном алтаре немало любопытных артефактов. Интересен колокол 1882 года. Его случайно обнаружили рядом с костелом, когда в 2012 году меняли столб линии электропередач. Во время Первой мировой войны, в сентябре 1915-го, когда фронт приблизился к Глубокому, пришел приказ снимать колокола с храмов. Скорее всего, тогда его и спрятали верующие. Пролежав 97 лет в земле, он вернулся к литургической жизни. Ценных реликвий здесь немало. Есть и местная чудотворная икона.

Игорь Федоров:

Мы з вамі ў капліцы Маці Божай Падхорнай. Саму ікону ўбачыць мы не зможам, яна ў Мінску, зараз праходзіць рэстаўрацыю, вернецца ў храм бліжэй да лета. Лічыцца, што яна была створана ў першай палове XVIII стагоддзя. Ікона гэта лічыцца ў горадзе цудатворнай. Даруе аздараўленне людзям і ў наш час. Назва паходзіць ад слова «хоры». Толькі знаходзілася яна пад хорамі не гэтага касцёла, а былога кармеліцкага касцёла.

Игорь Федоров:

Мы звернем увагу і на драўляную скульптуру Ісуса Хрыста. Лічыцца, што гэтая скульптура была створана, як і ікона, у першай палове XVIII стагоддзя. З гэтай скульптурай звязаны цуд. Гэта з'ява адбылася ў 1763 годзе 10 жніўня, каля 17 гадзін. Манахі кармэліты босыя ішлі на вячэрнюю літургію і, праходзячы міма гэтай скульптуры, хтосьці звярнуў увагу, што на твары Ісуса Хрыста пачалі праступаць кроплі поту. Усе сабраліся каля скульптуры, іх спрабавалі выціраць, але яны праступалі зноў, і гэта цягнулася пяць гадзін. У хрысціянстве называюць міратачэнне.