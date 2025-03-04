ДТП в Боливии – минимум 31 человек погиб, 22 пострадали

Как минимум 31 человек погиб, 22 пострадали в крупном ДТП в Боливии. Грузовик на полной скорости врезался в автобус. От удара тот вылетел с дороги и рухнул в 500-метровый овраг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия работали около 100 медиков, пожарных и несколько единиц спецтехники. Спасательная операция осложнялась тем, что место падения автобуса было труднодоступным. В момент ЧП в салоне находились 56 пассажиров. Для того чтобы эвакуировать всех пострадавших, ушло несколько часов. Причины трагедии выясняются. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель грузовика. Он задержан.