На трассе под Борисовом LADA насмерть сбила пешехода с велосипедом

Новости Беларуси. Авария на 14 километре автодороги Борисов – Костюки. Недалеко от деревни Лещины автомобиль LADA Vesta насмерть сбил 67-летнего пешехода, который шел по проезжей части с велосипедом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За рулем автомобиля находился 55-летний житель Логойского района. Он ехал в направлении Костюков. Велосипедист – местный житель, двухколесный транспорт был обозначен светоотражающими элементами. Фликер также был прикреплен к сумке пешехода. В результате наезда пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.