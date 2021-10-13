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На трассе под Борисовом LADA насмерть сбила пешехода с велосипедом

13 октября 2021 14:20
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Новости Беларуси. Авария на 14 километре автодороги Борисов – Костюки. Недалеко от деревни Лещины автомобиль LADA Vesta насмерть сбил 67-летнего пешехода, который шел по проезжей части с велосипедом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

На трассе под Борисовом LADA насмерть сбила пешехода с велосипедом-1

За рулем автомобиля находился 55-летний житель Логойского района. Он ехал в направлении Костюков. Велосипедист – местный житель, двухколесный транспорт был обозначен светоотражающими элементами. Фликер также был прикреплен к сумке пешехода. В результате наезда пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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