Бесправница с 2 промилле алкоголя протаранила 5 машин в Минске. Пьяный муж находился на соседнем кресле

Новости Беларуси. В Курасовщине нетрезвая бесправница повредила сразу пять припаркованных машин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Девушка за рулем Volkswagen двигалась по улице Брестской в направлении Кижеватова и протаранила сразу пять стоящих авто. Легковушки получили механические повреждения.

Как выяснилось, водитель не имела прав. В ее крови обнаружили более 2 промилле алкоголя. В машине находился муж, он также был в нетрезвом состоянии.