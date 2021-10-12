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Бесправница с 2 промилле алкоголя протаранила 5 машин в Минске. Пьяный муж находился на соседнем кресле

12 октября 2021 14:08
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Новости Беларуси. В Курасовщине нетрезвая бесправница повредила сразу пять припаркованных машин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Бесправница с 2 промилле алкоголя протаранила 5 машин в Минске. Пьяный муж находился на соседнем кресле-1

Девушка за рулем Volkswagen двигалась по улице Брестской в направлении Кижеватова и протаранила сразу пять стоящих авто. Легковушки получили механические повреждения.  

Бесправница с 2 промилле алкоголя протаранила 5 машин в Минске. Пьяный муж находился на соседнем кресле-4

Как выяснилось, водитель не имела прав. В ее крови обнаружили более 2 промилле алкоголя. В машине находился муж, он также был в нетрезвом состоянии.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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