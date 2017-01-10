Под Псковом в автобус с белорусскими детьми врезалась фура, 12 человек пострадали

Новости Беларуси. В Псковской области России фура врезалась в автобус с белорусскими детьми. Пострадали 12 человек. ДТП произошло в Струго-Красненском районе. Грузовик не успел вовремя затормозить и протаранил пассажирский автобус.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в салоне находились 54 человека, из них 41 – ребенок. Самому старшему – 13 лет.

Ребята из минского православного хора направлялись в Псково-Печерский монастырь. По информации на эту минуту, все пострадавшие получили незначительные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.