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Под Псковом в автобус с белорусскими детьми врезалась фура, 12 человек пострадали

10 января 2017 07:36
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Новости Беларуси. В Псковской области России фура врезалась в автобус с белорусскими детьми. Пострадали 12 человек. ДТП произошло в Струго-Красненском районе. Грузовик не успел вовремя затормозить и протаранил пассажирский автобус.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в салоне находились 54 человека, из них 41 – ребенок. Самому старшему – 13 лет.

Ребята из минского православного хора направлялись в Псково-Печерский монастырь. По информации на эту минуту, все пострадавшие получили незначительные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые подробности аварии.

# происшествия # Аварии # Авария в России

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