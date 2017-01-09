«Пошел в магазин и забыл перчатки»: за сутки в Минской области обморожение получили 13 человек

Новости Беларуси. Холода в Беларуси унесли жизни шести человек. Но, несмотря на ослабевающие морозы, число пострадавших от отрицательных температур практически не снижается.

В Минской области только за сутки обморожения получили 13 человек, в то время как в столице пациентов с холодовыми травмами еще больше. Причем многие пострадавшие даже не ожидали, что окажутся в больнице, проведя на улице буквально несколько минут.

Артем Парфененко:

Мне ходьбы до магазина – 5 минут. Забыл дома перчатки, пошел в магазин, из магазина шел, нес пакеты в руках. Пришел домой – тоже пару часов прошло, начали вскакивать пузыри на пальцах. И боль.

Дмитрий Мазолевский, комбустиолог-хирург клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Разный характер травм. Кто-то исполнял служебные обязанности (допустим, чистил снег), кто-то уронил ключи, голыми руками искал их в снегу. Кто-то злоупотребил алкоголем и уснул в сугробе. Таких тоже хватает. Может быть, таких даже большинство, к сожалению.

Тем временем температура воздуха приближается к привычной. К середине недели синоптики обещают потепление – на территорию страны начнут поступать воздушные массы с запада континента. Пока же погоду делает скандинавский циклон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.