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56-летний житель Щучинского района насмерть замерз на дороге

09 января 2017 07:22
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Новости Беларуси. Тело 56-летнего мужчины обнаружили на проезжей части возле деревни Долгая Щучинского района. Экспертиза установила: человек погиб от переохлаждения.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
08.01.2017 в 10-37 поступило сообщение о том, что в Щучинском районе,  на автодороге Щучин – Демброво, вблизи д. Долгая был обнаружен труп гражданина 1960 г.р. По результатам предварительной экспертизы смерть наступила в результате общего переохлаждения.

По информации МЧС, в результате переохлаждений в Минской области в период с 1 по 9 января погибли три человека и 7 января один человек в Бобруйске.

Третья ночь за минус 20.

Еще одни морозные сутки пережили белорусы. Синоптики обещают потепление лишь к середине нынешней недели: на территорию страны начнут поступать воздушные массы с запада континента (здесь подробнее).

# происшествия # Погода в Беларуси

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