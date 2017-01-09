56-летний житель Щучинского района насмерть замерз на дороге

Новости Беларуси. Тело 56-летнего мужчины обнаружили на проезжей части возле деревни Долгая Щучинского района. Экспертиза установила: человек погиб от переохлаждения.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

08.01.2017 в 10-37 поступило сообщение о том, что в Щучинском районе, на автодороге Щучин – Демброво, вблизи д. Долгая был обнаружен труп гражданина 1960 г.р. По результатам предварительной экспертизы смерть наступила в результате общего переохлаждения.



По информации МЧС, в результате переохлаждений в Минской области в период с 1 по 9 января погибли три человека и 7 января один человек в Бобруйске.

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