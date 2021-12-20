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В Минске задержали несовершеннолетнего наркокурьера. Он делал закладки в лесу

20 декабря 2021 14:30
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Новости Беларуси. Минский наркоконтроль задержал в лесу 17-летнего подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он успел разложить по тайникам крупную партию мефедрона, предназначенного для розничных дилеров.  

В Минске задержали несовершеннолетнего наркокурьера. Он делал закладки в лесу-1

Общий вес изъятого особо опасного психотропного вещества составил более одного килограмма. Молодой человек около трех недель занимался созданием наркозакладок после получения в соцсети предложения быстрого и легкого заработка. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.  

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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