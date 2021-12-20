В Минске задержали несовершеннолетнего наркокурьера. Он делал закладки в лесу

Новости Беларуси. Минский наркоконтроль задержал в лесу 17-летнего подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он успел разложить по тайникам крупную партию мефедрона, предназначенного для розничных дилеров.

Общий вес изъятого особо опасного психотропного вещества составил более одного килограмма. Молодой человек около трех недель занимался созданием наркозакладок после получения в соцсети предложения быстрого и легкого заработка. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.