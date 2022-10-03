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В Витебске задержали наркокурьера с крупной партией психотропов. Парню грозит до 15 лет тюрьмы

03 октября 2022 06:32
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Новости Беларуси. В Витебске задержан оптовый наркокурьер. Правоохранители задержали 21-летнего уроженца Толочина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске задержали наркокурьера с крупной партией психотропов. Парню грозит до 15 лет тюрьмы-1

Молодой человек приехал в Витебский район, чтобы забрать из тайника крупную партию психотропов для дальнейшего распространения. В ходе обыска у фигуранта в тайниках-закладках найдено и изъято более 100 граммов наркотических веществ.

В Витебске задержали наркокурьера с крупной партией психотропов. Парню грозит до 15 лет тюрьмы-4

Денис Шкурко, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Витебского облисполкома:
Также милиционеры выяснили, что злоумышленник работал на один из наркомаркетов в даркнете на протяжении двух месяцев. В географию его криминальных интересов входил Витебский и Оршанский регионы. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В Витебске задержали наркокурьера с крупной партией психотропов. Парню грозит до 15 лет тюрьмы-7

Курьера установили и задержали в рамках проведения субрегиональной антинаркотической операции «Канал-Неман».

# Наркотики # происшествия # Денис Шкурко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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