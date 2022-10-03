В Витебске задержали наркокурьера с крупной партией психотропов. Парню грозит до 15 лет тюрьмы

Новости Беларуси. В Витебске задержан оптовый наркокурьер. Правоохранители задержали 21-летнего уроженца Толочина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске задержан оптовый наркокурьер. Правоохранители задержали 21-летнего уроженца Толочина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодой человек приехал в Витебский район, чтобы забрать из тайника крупную партию психотропов для дальнейшего распространения. В ходе обыска у фигуранта в тайниках-закладках найдено и изъято более 100 граммов наркотических веществ.
Денис Шкурко, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Витебского облисполкома:
Также милиционеры выяснили, что злоумышленник работал на один из наркомаркетов в даркнете на протяжении двух месяцев. В географию его криминальных интересов входил Витебский и Оршанский регионы. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Курьера установили и задержали в рамках проведения субрегиональной антинаркотической операции «Канал-Неман».