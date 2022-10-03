В Витебске задержали наркокурьера с крупной партией психотропов. Парню грозит до 15 лет тюрьмы

Молодой человек приехал в Витебский район, чтобы забрать из тайника крупную партию психотропов для дальнейшего распространения. В ходе обыска у фигуранта в тайниках-закладках найдено и изъято более 100 граммов наркотических веществ.

Денис Шкурко, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Витебского облисполкома:

Также милиционеры выяснили, что злоумышленник работал на один из наркомаркетов в даркнете на протяжении двух месяцев. В географию его криминальных интересов входил Витебский и Оршанский регионы. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.