«Планируем двигаться дальше по руслу реки». Уже сутки в Полоцком районе ищут мальчиков, провалившихся под лёд

Новости Беларуси. В Полоцком районе развернута масштабная операция по поиску утонувших подростков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 декабря ребята, катаясь на тюбингах, провалились под лед на берегу Западной Двины. Свидетели происшествия сообщили о случившемся спасателям и сами пытались помочь. Спасти ребят не удалось. Уже сутки идут поиски, но пока безрезультатно. С места трагедии Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Трагедия произошла в 50 метрах отсюда. Оказавшихся в воде мальчишек начало сносить течением приблизительно в этом месте. Обоих школьников затянуло под лед. «Мы не могли вообще никак подобраться». Очевидица рассказала о том, что происходило на реке, когда под лед провалились два мальчика.

Уже ночью сюда прибыли водолазы и спасательные отряды из Витебска, Могилева и Минска. Как только рассвело, они приступили к поиску мальчиков. Задействованы три аэролодки, специальные приспособления. Подо льдом водолазы работают по 20-30 минут, затем сменяются. Видимость небольшая, температура воды всего 4 градуса.

Изначально поиски в реке проводились на расстоянии до трех километров. Но, оценив ситуацию, стало ясно, что работы нужно концентрировать на этом участке. Но в целях безопасности искать разрешается только днем. С наступлением темноты работы всех служб прекращены.

Сергей Маркевич, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:

Учитывая то, что мы на текущее время изучили, в каком направлении проходит основное течение, мы все-таки полагаем, что тела отнесло не очень далеко. Если же сегодняшний день результата не принесет, мы планируем двигаться дальше по руслу реки, учитывая движение воды.