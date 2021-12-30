«Планируем двигаться дальше по руслу реки». Уже сутки в Полоцком районе ищут мальчиков, провалившихся под лёд
Новости Беларуси. В Полоцком районе развернута масштабная операция по поиску утонувших подростков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 декабря ребята, катаясь на тюбингах, провалились под лед на берегу Западной Двины. Свидетели происшествия сообщили о случившемся спасателям и сами пытались помочь. Спасти ребят не удалось. Уже сутки идут поиски, но пока безрезультатно.
С места трагедии Виктор Пралич.
Виктор Пралич, корреспондент:
Трагедия произошла в 50 метрах отсюда. Оказавшихся в воде мальчишек начало сносить течением приблизительно в этом месте. Обоих школьников затянуло под лед.
«Мы не могли вообще никак подобраться». Очевидица рассказала о том, что происходило на реке, когда под лед провалились два мальчика.
Уже ночью сюда прибыли водолазы и спасательные отряды из Витебска, Могилева и Минска. Как только рассвело, они приступили к поиску мальчиков. Задействованы три аэролодки, специальные приспособления. Подо льдом водолазы работают по 20-30 минут, затем сменяются. Видимость небольшая, температура воды всего 4 градуса.
Изначально поиски в реке проводились на расстоянии до трех километров. Но, оценив ситуацию, стало ясно, что работы нужно концентрировать на этом участке. Но в целях безопасности искать разрешается только днем. С наступлением темноты работы всех служб прекращены.
Сергей Маркевич, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:
Учитывая то, что мы на текущее время изучили, в каком направлении проходит основное течение, мы все-таки полагаем, что тела отнесло не очень далеко. Если же сегодняшний день результата не принесет, мы планируем двигаться дальше по руслу реки, учитывая движение воды.
С родственниками мальчиков и девочкой, которая стала свидетелем трагедии, работают медики. Им оказывается психологическая помощь.
Вода ошибок не прощает. Это оказалось актуально и в зимнее время. В 2021 году только в Витебской области утонули 11 детей. Сейчас, когда в разгаре школьные каникулы, специалисты просят родителей не оставлять без внимания своих детей. Чтобы снежная забава не обернулась трагедией.