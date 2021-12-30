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«Планируем двигаться дальше по руслу реки». Уже сутки в Полоцком районе ищут мальчиков, провалившихся под лёд

30 декабря 2021 17:39
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Новости Беларуси. В Полоцком районе развернута масштабная операция по поиску утонувших подростков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 декабря ребята, катаясь на тюбингах, провалились под лед на берегу Западной Двины. Свидетели происшествия сообщили о случившемся спасателям и сами пытались помочь. Спасти ребят не удалось. Уже сутки идут поиски, но пока безрезультатно.

С места трагедии Виктор Пралич.

«Планируем двигаться дальше по руслу реки». Уже сутки в Полоцком районе ищут мальчиков, провалившихся под лёд-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Трагедия произошла в 50 метрах отсюда. Оказавшихся в воде мальчишек начало сносить течением приблизительно в этом месте. Обоих школьников затянуло под лед.

«Мы не могли вообще никак подобраться». Очевидица рассказала о том, что происходило на реке, когда под лед провалились два мальчика.

«Планируем двигаться дальше по руслу реки». Уже сутки в Полоцком районе ищут мальчиков, провалившихся под лёд-4

Уже ночью сюда прибыли водолазы и спасательные отряды из Витебска, Могилева и Минска. Как только рассвело, они приступили к поиску мальчиков. Задействованы три аэролодки, специальные приспособления. Подо льдом водолазы работают по 20-30 минут, затем сменяются. Видимость небольшая, температура воды всего 4 градуса.

«Планируем двигаться дальше по руслу реки». Уже сутки в Полоцком районе ищут мальчиков, провалившихся под лёд-7

Изначально поиски в реке проводились на расстоянии до трех километров. Но, оценив ситуацию, стало ясно, что работы нужно концентрировать на этом участке. Но в целях безопасности искать разрешается только днем. С наступлением темноты работы всех служб прекращены.

«Планируем двигаться дальше по руслу реки». Уже сутки в Полоцком районе ищут мальчиков, провалившихся под лёд-10

Сергей Маркевич, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:  
Учитывая то, что мы на текущее время изучили, в каком направлении проходит основное течение, мы все-таки полагаем, что тела отнесло не очень далеко. Если же сегодняшний день результата не принесет, мы планируем двигаться дальше по руслу реки, учитывая движение воды.

«Планируем двигаться дальше по руслу реки». Уже сутки в Полоцком районе ищут мальчиков, провалившихся под лёд-13

С родственниками мальчиков и девочкой, которая стала свидетелем трагедии, работают медики. Им оказывается психологическая помощь.

Вода ошибок не прощает. Это оказалось актуально и в зимнее время. В 2021 году только в Витебской области утонули 11 детей. Сейчас, когда в разгаре школьные каникулы, специалисты просят родителей не оставлять без внимания своих детей. Чтобы снежная забава не обернулась трагедией.

«Планируем двигаться дальше по руслу реки». Уже сутки в Полоцком районе ищут мальчиков, провалившихся под лёд-16

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# Утопления # происшествия # Виктор Пралич # Александра Ананченко # Сергей Маркевич # Александр Мясоедов # Фотофакт

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