«Увидел девушку. Она просила о помощи». В Витебске милиционер спас хозяина горевшего дома

Новости Беларуси. В Витебске пожар в частном доме обошелся без пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До приезда МЧС его хозяина спас проезжавший мимо милиционер.

Михаил Шашко, милиционер конвойной роты УВД Витебского облисполкома:

Я возвращался домой, ехал по 14-й Полоцкой, увидел девушку. Она просила о помощи, вот так вот махала рукой. Выскочил из машины, побежал в дом, калитка не открывалась. Я приложил усилия, немного выбил. И забежал внутрь. Услышал, там мужчина: «Помогите, помогите». Я сразу же его в коридоре взял и вынес на вот эту остановку. И ждали скорую помощь и пожарных.