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«Увидел девушку. Она просила о помощи». В Витебске милиционер спас хозяина горевшего дома

02 января 2022 13:09
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Новости Беларуси. В Витебске пожар в частном доме обошелся без пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До приезда МЧС его хозяина спас проезжавший мимо милиционер.  

«Увидел девушку. Она просила о помощи». В Витебске милиционер спас хозяина горевшего дома-1

Он стал случайным очевидцем произошедшего. И действовал без раздумий. Оперативно милиционер из горящего дома вывел пожилого мужчину.  

«Увидел девушку. Она просила о помощи». В Витебске милиционер спас хозяина горевшего дома-4

Михаил Шашко, милиционер конвойной роты УВД Витебского облисполкома:  
Я возвращался домой, ехал по 14-й Полоцкой, увидел девушку. Она просила о помощи, вот так вот махала рукой. Выскочил из машины, побежал в дом, калитка не открывалась. Я приложил усилия, немного выбил. И забежал внутрь. Услышал, там мужчина: «Помогите, помогите». Я сразу же его в коридоре взял и вынес на вот эту остановку. И ждали скорую помощь и пожарных.  

«Увидел девушку. Она просила о помощи». В Витебске милиционер спас хозяина горевшего дома-7

Пенсионера госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения». По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.  

# Пожар # происшествия # Михаил Шашко # Фотофакт

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