Под Гродно по вине пьяной женщины-водителя погибли два человека

Новости Беларуси. ДТП, унёсшее жизни двух человек, произошло в 200 метрах от деревни Коробчицы Гродненской области вчера вечером.

Автомобиль «Тойота» двигался со стороны пункта пропуска «Брузги», «Пежо» – со стороны Гродно. В результате столкновения иномарок водитель «Тойоты» получила легкие телесные повреждения.

От автомобиля «Пежо» практически ничего не осталось. Супружеская пара – 62-летний водитель «Пежо» и его 60-летняя супруга – погибли. Как уточнили в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома, до своего дома они не доехали буквально 300 метров.

В крови виновницы трагедии – 60-летней женщины – обнаружено 2,14 промилле алкоголя. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ещё одно ДТП с участием автомобиля «Тойота» произошло в этот же день в Минске. Мужчина не справился с управлением авто и врезался в здание. Маневр не удался при повороте с улицы Захарова. Автомобиль «Тойота» резко выехал за бордюр, протаранил строительные леса и влетел в стену. От удара водителя отбросило на пассажирское сиденье. Впрочем, это не помешало ему быстро скрыться с места аварии (смотрите видео).