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Порыв сильного ветра выбил стекло в доме на улице Калиновского в Минске и обрушил его на машины

30 мая 2013 17:35
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Новости Беларуси. Неприятный сюрприз. Порыв сильного ветра выбил стекло в одном из домов на улице Калиновского. Град осколков пролился на припаркованные у дома автомобили. Основной удар приняли на себя две легковушки. Россыпь мелких царапин украсила их капоты и лобовые стекла, сообщили в программе «Столичные подробности».

Однако опасность еще не миновала. Часть оконного стекла уцелела и теперь дамокловым мечом нависает над местными жителями.

Минчанин:
Непогода плюс халатность ЖЭС. В том месте, откуда оно выпало, должно быть два стекла. И заперто. Реально там одно надбитое стекло и болтается. То есть от ветра произошел такой случай. Хорошо, что не оказалось на этом месте детей.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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