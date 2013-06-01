Ураган в Украине. Пострадало 400 населенных пунктов, есть жертвы

Новости Украины. Мощный ураган обрушился на Украину. Без света из-за разгула стихии остались около 400 населённых пунктов. Однако Основной удар стихии пришёлся на Одессу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буреломом завален весь город, на дорогах и улицах тысячи стволов деревьев. Коммунальщики пытаются освободить хотя бы проезжую часть основных магистралей. Покорёжены десятки машин. Во многих домах сорвало крыши и выбило стёкла. Совсем недавно специалистам удалось восстановить газоснабжение - всю ночь аварийные бригады ремонтировали поврежденный трубопровод.

Не удалось избежать и жертв. От удара током погиб пожилой мужчина. Ещё пять человек госпитализированы. Некоторые - в тяжелом состоянии.