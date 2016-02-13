Новости Беларуси. Жертва тонкого льда. В Полоцком районе утонул 61-летний житель Новополоцка. Мужчина ушел проверять снасти и не вернулся.

О пропаже заявил брат погибшего. Разыскивали его целые сутки. Спасатели Полоцкой станции ОСВОД обнаружили тело недалеко от дачного участка.

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:

Не дошел буквально 9-10 метров до берега. Будь он в спасательном жилете, конечно, могли бы его заметить и окружающие из деревни, и могли бы спасти. На спасательных станциях и постах проводятся рейды с предупреждением тех людей, которые выходят на неокрепший лед. Но предупредить всех на 2000 озер по территории Витебской области практически невозможно. Поэтому они выходят на лед, рискуя собственной жизнью.

Это уже второй трагический случай в стране. В январе в Гомеле утонул рыбак на реке Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.