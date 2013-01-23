Под Горками снесли дом без ведома жителей-инвалидов. Людям до сих пор не предложили нормальное жилье

Новости Беларуси. В Могилевской области на трассе, ведущей к Горкам, под снос попал жилой дом. В буквальном смысле на улице оказались прописанные в нем жильцы. Решить ситуацию власти пытаются: в качестве альтернативы оставшимся без крыши над головой людям предложили аварийную двушку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деревне Локути Шкловского района около сотни домов. Исчезновение одного почти никто и не заметил. Сейчас о доме на горе мало что напоминает. Разве что старая яблонька.

Хозяев дома – мать и брата-инвалида – несколько лет назад забрала к себе в Могилев старшая дочь Вера. 85-летней старушке одной справляться с лежачим сыном стало сложно. В деревню ездили время от времени. Еще прошлой осенью, вспоминает Вера, собирали в огороде яблоки. А весной их ждал неприятный сюрприз.

Вера Панарина:

Весной поехали – ничего нет. Все же знали, где мама находится.

К директору ЗАО «Нива», на чьем балансе состоит снесенный дом, его хозяева попали только спустя несколько недель.

Светлана Шаянкова, подруга семьи:

Только через райисполком попали к нему на прием. Разговаривал он с нами очень конкретно. Он нам сказал, что в своем хозяйстве он сам господин, и законы ему не писаны.

А самое непонятное для хозяев дома-призрака, что никто даже не попытался уведомить их о сносе.

Ирина Цыганкова, председатель Заходского сельского совета:

У нас адреса их нет. Спросили, никто толком не сказал ничего. Не было там имущества.

Ева Юрченко:

Буфет был, три койки, стол, шкаф.

Александр Тимощенко, заместитель директора ЗАО «Нива»:

Я не знаю, чего председатель сельсовета так поступила. Писали акт в сельском исполкоме, что в аварийном состоянии дом, искали жильцов. Правда это или нет, не знаю.

По словам соседей, дом, который снесли в Локутях, конечно, новым не назовёшь, но никому он не мешал. И жильцы время от времени приезжали.

Татьяна Димидюк, главный специалист КГК по Могилевской области:

При сносе дома хозяйство допустило ряж нарушений. Самостоятельно приняло решение о том, что этот дом аварийный и подлежит сносу. Хозяйство должно каким-то образом урегулировать этот вопрос – предоставить другое. Но проблемы инвалидов должны быть решены.

Такой огласки руководство «Нивы», конечно не ожидала. Но теперь в экстренном порядке стали предлагать жилье взамен снесенного дома. Правда состояние квартиры, в которую предлагают переселиться инвалидам, мягко говоря – аварийное. Из восьми квартир в двухэтажке жилая только одна.

Валентина Коноплева, жительница дома:

Чисто по-человечески, я не хочу никого подставлять, но в этих квартирах вообще невозможно жить. Крыша протекает, обои везде опали.

Не удивительно, что такое жилье инвалидов не устраивает. Да и в принципе, закон на их стороне. Они вправе согласится на те условия, что устроят именно их. Ведь назвать аварийную двушку равноценной заменой сельского домика с печкой, язык поворачивается только у руководства предприятия.

Александр Бондарев, заместитель директора по строительству ЗАО «Нива»:

Окна отремонтировать, двери, полы. Поклеить, покрасить.

По последним данным в хозяйстве вроде бы как нашелся подходящий домик. Но для двух инвалидов путь к нему оказался слишком тернистым.