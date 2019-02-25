Под Гомелем при столкновении Mercedes и Nissan пострадали три женщины
Новости Беларуси. 24 февраля около семи вечера в Гомельском районе при столкновении двух иномарок пострадали три женщины.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 68-летний мужчина за рулём Mercedes-Benz двигался со стороны деревни Залипье в направлении автодороги Н-4095.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
На неравнозначном перекрёстке водитель машины не уступил дорогу и врезался в Nissan Primera под управлением 31-летнего гражданина.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В аварии пострадали пассажирки Mercedes: две 65-летние и одна 61-летняя. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.
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