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Под Гомелем при столкновении Mercedes и Nissan пострадали три женщины

25 февраля 2019 13:36
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Новости Беларуси. 24 февраля около семи вечера в Гомельском районе при столкновении двух иномарок пострадали три женщины.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 68-летний мужчина за рулём Mercedes-Benz двигался со стороны деревни Залипье в направлении автодороги Н-4095.  

Под Гомелем при столкновении Mercedes и Nissan пострадали три женщины-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

На неравнозначном перекрёстке водитель машины не уступил дорогу и врезался в Nissan Primera под управлением 31-летнего гражданина.  

Под Гомелем при столкновении Mercedes и Nissan пострадали три женщины-4

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

В аварии пострадали пассажирки Mercedes: две 65-летние и одна 61-летняя. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.  

Зимой 2019 года в Дубровенском районе перевернулся BMW. Пострадали два молодых человека – подробнее здесь.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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