Под Гомелем мужчина насмерть сбил велосипедиста и сжёг свой автомобиль
Новости Беларуси. В Гомельском районе водитель иномарки насмерть сбил 55-летнего велосипедиста на пешеходном переходе.
Как сообщает УСК по Гомельской области, происшествие случилось в ночь на 2 августа 2022 года. Днём ранее супруги из Чечерска приехали на Mitsubishi Space Star в Гомель к родственникам. Семья праздно проводила время, употребляя алкоголь.
Фото: УСК по Гомельской области
Ближе к вечеру мужчина поссорился с женой, и, будучи пьяным, сел за руль автомобиля. Гражданин поехал домой, но спустя некоторое время он успокоился и решил вновь вернуться к супруге и родственникам.
На обратном пути водитель Mitsubishi разогнался до 157 км/ч и, приближаясь к пешеходному переходу, не успел среагировать на пересекавшего дорогу велосипедиста. В результате наезда человек погиб.
Фото: УСК по Гомельской области
Водитель продолжил путь, а по прибытии в точку назначения спросил у родственников, как нужно поступить в такой ситуации. В результате гражданин отправился на кукурузное поле возле посёлка Сож Гомельского района, где поджёг свой автомобиль.
По факту ДТП проведены следственные действия. Установлено, что на момент аварии в крови водителя содержалось 1,34 промилле спирта. Подозреваемому предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 УК РБ, он заключён под стражу.
Фото: УСК по Гомельской области
Упал на дорогу и попал под колёса автобуса. На проспекте Победителей погиб мужчина (тут подробнее).