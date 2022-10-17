Под Гомелем мужчина насмерть сбил велосипедиста и сжёг свой автомобиль

Как сообщает УСК по Гомельской области, происшествие случилось в ночь на 2 августа 2022 года. Днём ранее супруги из Чечерска приехали на Mitsubishi Space Star в Гомель к родственникам. Семья праздно проводила время, употребляя алкоголь.

Ближе к вечеру мужчина поссорился с женой, и, будучи пьяным, сел за руль автомобиля. Гражданин поехал домой, но спустя некоторое время он успокоился и решил вновь вернуться к супруге и родственникам.

На обратном пути водитель Mitsubishi разогнался до 157 км/ч и, приближаясь к пешеходному переходу, не успел среагировать на пересекавшего дорогу велосипедиста. В результате наезда человек погиб.