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Под Гомелем мужчина насмерть сбил велосипедиста и сжёг свой автомобиль

17 октября 2022 09:57
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Новости Беларуси. В Гомельском районе водитель иномарки насмерть сбил 55-летнего велосипедиста на пешеходном переходе.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, происшествие случилось в ночь на 2 августа 2022 года. Днём ранее супруги из Чечерска приехали на Mitsubishi Space Star в Гомель к родственникам. Семья праздно проводила время, употребляя алкоголь.  

Под Гомелем мужчина насмерть сбил велосипедиста и сжёг свой автомобиль-1

Фото: УСК по Гомельской области  

Ближе к вечеру мужчина поссорился с женой, и, будучи пьяным, сел за руль автомобиля. Гражданин поехал домой, но спустя некоторое время он успокоился и решил вновь вернуться к супруге и родственникам.  

На обратном пути водитель Mitsubishi разогнался до 157 км/ч и, приближаясь к пешеходному переходу, не успел среагировать на пересекавшего дорогу велосипедиста. В результате наезда человек погиб.  

Под Гомелем мужчина насмерть сбил велосипедиста и сжёг свой автомобиль-4

Фото: УСК по Гомельской области  

Водитель продолжил путь, а по прибытии в точку назначения спросил у родственников, как нужно поступить в такой ситуации. В результате гражданин отправился на кукурузное поле возле посёлка Сож Гомельского района, где поджёг свой автомобиль.  

По факту ДТП проведены следственные действия. Установлено, что на момент аварии в крови водителя содержалось 1,34 промилле спирта. Подозреваемому предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 УК РБ, он заключён под стражу.  

Под Гомелем мужчина насмерть сбил велосипедиста и сжёг свой автомобиль-7

Фото: УСК по Гомельской области  

Упал на дорогу и попал под колёса автобуса. На проспекте Победителей погиб мужчина (тут подробнее).  

# Авария в Гомельской области # происшествия # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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