Под Гомелем Mercedes, развозивший продукты, насмерть сбил 71-летнюю женщину

Новости Беларуси. Водитель микроавтобуса Mercedes привез товар в магазин, и после разгрузки, съезжая с тротуара задним ходом, сбил 71-летнюю женщину. Трагедия произошла вчера днём в Петрикове Гомельской области.

В Беларуси, нередко во дворах, а также на стоянках магазинов насмерть сбивают пожилых людей. Водители габаритных грузовиков и фургонов при движении задним ходом в ограниченном пространстве не видят пешеходов, а пенсионеры не слышат звука двигателя и не подозревают об опасности.

К несчастью, погибают пенсионеры и на пешеходных переходах. Так, днем 11 октября на улице Кузьмы Черного под колеса авто попал 76-летний пенсионер. Он переходил дорогу по зебре. Пешехода с различными травмами и переломами доставили в больницу. Как пояснил водитель автомашины «Киа», в связи с тем, что перед пешеходным переходом остановилось другое транспортное средство, обзор у него был ограничен, в результате чего он не успел остановиться, в последний момент увидел пешехода.

Ещё одна причина летальных исходов на белорусских дорогах – отсутствие световозвращающих элементов. Всего 7 ноября в Беларуси погибли 4 человека, все пешеходы. По информации УГАИ МВД, погибшие в ДТП в темное время суток не были обозначены фликерами.

ГАИ в очередной раз предупреждает, что даже на пешеходном переходе необходимо сначала убедиться, что машины пропускают пешехода, а уже потом пересекать проезжую часть. Также в неосвещенных местах в темное время суток пешеход обязан обозначить себя фликерами. В любом случае дорожная милиция рекомендует всегда использовать световозвращающие элементы, особенно сейчас, когда световой день кончается достаточно рано.