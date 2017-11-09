Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда

Новости Беларуси. Такой результат «самогонного» рейда по Молодечненскому району, который 8 ноября провели правоохранители области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В деревне Вязовец двое мужчин организовали цех по производству суррогата. Дело кипело, когда к ним пришли милиционеры. Самогонный конвейер был спрятан за высоким забором, который сторожили собаки.

Чтобы брага быстрее поспевала, в нее подмешивали химикаты.

Еще один «предприниматель» делал самогон на хуторе в деревне Клочково. У него под хлевом была вкопана цистерна на 20 тонн, куда стекали отходы самогонной производства.