Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда

Новости Беларуси. Такой результат «самогонного» рейда по Молодечненскому району, который 8 ноября провели правоохранители области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В деревне Вязовец двое мужчин организовали цех по производству суррогата. Дело кипело, когда к ним пришли милиционеры. Самогонный конвейер был спрятан за высоким забором, который сторожили собаки.
Чтобы брага быстрее поспевала, в нее подмешивали химикаты.
Еще один «предприниматель» делал самогон на хуторе в деревне Клочково. У него под хлевом была вкопана цистерна на 20 тонн, куда стекали отходы самогонной производства.
Сергей Басько, официальный представитель УВД Мингорисполкома:
Производство велось в явных антисанитарных условиях. Говорить о какой-то там кристальной чистоте напитка не приходится. Дельцы, чтобы как-то придать товарный вид напитку, пропускали его через простейший фильтр, чтобы убрать видимые частицы, посторонние примеси, ржавчину.
В настоящее время проводится демонтаж самогонных аппаратов.
В отношении владельцев проводится дальнейшая проверка. Жидкость направлена на экспертизу, по результатам которой владельцы будут, скорее всего, привлечены к административной ответственности как за изготовление самогона, так и за антисанитарию.
Правоохранители области регулярно проводят рейды по незаконным производствам алкоголя. Бизнес этот бессмертный, потому что приносит быструю прибыль. С начала 2017 года в области было изъято 160 тонн суррогата.
К административной ответственности привлечено более 2300 человек.