Прямой эфир

Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда

09 ноября 2017 15:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Такой результат «самогонного» рейда по Молодечненскому району, который 8 ноября провели правоохранители области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В деревне Вязовец двое мужчин организовали цех по производству суррогата. Дело кипело, когда к ним пришли милиционеры. Самогонный конвейер был спрятан за высоким забором, который сторожили собаки.

Чтобы брага быстрее поспевала, в нее подмешивали химикаты.

Еще один «предприниматель» делал самогон на хуторе в деревне Клочково. У него под хлевом была вкопана цистерна на 20 тонн, куда стекали отходы самогонной производства.

Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда-1

Сергей Басько, официальный представитель УВД Мингорисполкома:
Производство велось в явных антисанитарных условиях. Говорить о какой-то там кристальной чистоте напитка не приходится. Дельцы, чтобы как-то придать товарный вид напитку, пропускали его через простейший фильтр, чтобы убрать видимые частицы, посторонние примеси, ржавчину.

В настоящее время проводится демонтаж самогонных аппаратов.

В отношении владельцев проводится дальнейшая проверка. Жидкость направлена на экспертизу, по результатам которой владельцы будут, скорее всего, привлечены к административной ответственности как за изготовление самогона, так и за антисанитарию.

Почти тонну самогона и более 15 тонн браги изъяли в Молодечненском районе во время рейда-4

Правоохранители области регулярно проводят рейды по незаконным производствам алкоголя. Бизнес этот бессмертный, потому что приносит быструю прибыль. С начала 2017 года в области было изъято 160 тонн суррогата.

К административной ответственности привлечено более 2300 человек.

# происшествия # Фотофакт # Самогон # Сергей Басько

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечненском районе сгорел жилой дом: погибла 18-летняя девушка
09 ноября 2017 15:47

В Молодечненском районе сгорел жилой дом: погибла 18-летняя девушка

В ночном пожаре в Солигорском районе погиб 55-летний мужчина
09 ноября 2017 15:44

В ночном пожаре в Солигорском районе погиб 55-летний мужчина

«Автобус двигался из Бреста в Гродно и съехал в кювет»: ГАИ об аварии, в которой пострадали военные
09 ноября 2017 13:22

«Автобус двигался из Бреста в Гродно и съехал в кювет»: ГАИ об аварии, в которой пострадали военные