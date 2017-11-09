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«Автобус двигался из Бреста в Гродно и съехал в кювет»: ГАИ об аварии, в которой пострадали военные

09 ноября 2017 13:22
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Новости Беларуси. Десять военнослужащих пострадали в аварии под Свислочью. Автобус из Бреста перевозил офицеров на плановые мероприятия в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водитель с 30-летним стажем не справился с управлением, автобус съехал в кювет.

«Автобус двигался из Бреста в Гродно и съехал в кювет»: ГАИ об аварии, в которой пострадали военные -1

Всех пассажиров – 21 человек – увезли в больницу. После врачебного осмотра десять госпитализированы.

 

«Автобус двигался из Бреста в Гродно и съехал в кювет»: ГАИ об аварии, в которой пострадали военные -4

Александр Бруй, старший инспектор управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Сегодня утром, около 8 часов, на трассе Брест – Гродно произошло дорожное происшествие с участием автобуса одной из воинских частей Брестского гарнизона. Автобус двигался из Бреста в Гродно и съехал в кювет. В результате дорожного происшествия пострадали люди. Причины устанавливаются.

По словам медиков, у четверых переломы, но серьезной угрозы здоровью нет. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняют в том числе в военном ведомстве.

# происшествия # Авария в Гродненской области # Александр Бруй

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