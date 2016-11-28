Почти сутки спасатели ликвидировали последствия аварии на скважине Прибугского подземного хранилища

Новости Беларуси. Ликвидированы последствия аварии на скважине Прибугского подземного хранилища газа в Каменецком районе. Для этого спасателям потребовались почти сутки. Накануне вечером на пульт МЧС поступило сообщение о повреждении запорной арматуры,

из-за чего в воздух поднялся фонтан газо-водяной смеси.

Пётр Бутрим, СТВ:

Утечка газа произошла прямо в поле на одной из скважин подземного хранилища. Ещё с ночи на месте аварии работали больше десятка пожарных расчетов. Во избежание возгорания запорную арматуру усиленно охлаждали водой. Эпицентр оцепили на несколько сотен метров. Находиться ближе еще в утренние часы было достаточно опасно.

Как выяснилось позже, подобные ЧП жители окрестных деревень помнят.

Правда, запаха газа на этот раз они так и не услышали.



Татьяна Лупаштян, житель деревни Орли (Каменецкий район):

Это уже не в первый раз. У нас было уже такое. Вроде как все обошлось, всё заглушили, все нормально. Надеемся и сейчас на лучшее. Вроде бы как сказали собрать документы, собрать теплые вещи необходимые, с Волчинского сельсовета председатель. Вроде бы сказали, что с Мозыря идет колонна.

Поврежденной оказалась скважина, которая вот уже больше недели находится на ремонте. Не исключено, что как раз это, а ещё человеческий фактор стали одной из причин этой аварии.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

Изначально возгорания на месте инцидента не было, однако поднялся фонтан из смеси воды и газа. Задача работников МЧС складывалась в том, чтобы установить лафетные стволы, подавать воду на эту запорную арматуру с целью охлаждения, чтобы не допустить этого возгорания газа.

Через некоторое время специалисты и спасатели ситуацию полностью взяли под контроль.

Уровень метана в окрестностях не опасен.

Виктор Саковский, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям при Брестском облисполкоме:

Никакой угрозы для прилегающих территорий, ни угрозы какой-то чрезвычайной ситуации на сегодняшний день нет. После случившегося инцидента немедленно были вызваны специалисты отряда, который базируется в Мозыре, созданный для того, чтобы принимать участие и ликвидировать вот такие происшествия.

Работы по ремонту газопровода, в частности, так называемой запорной арматуры и перекрытию газового потока всё ещё ведутся. На ликвидацию предыдущей подобной, но менее серьезной, аварии ушло около двух суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.