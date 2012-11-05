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Почти полторы тонны кокаина конфисковано в Венесуэле

05 ноября 2012 10:32
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Новости Венесуэлы. Полиция Венесуэлы конфисковала почти полторы тонны кокаина. Вещество перевозили в грузовике с двойным дном.

С начала года венесуэльские службы безопасности конфисковали уже около 40 тонн наркотиков. Большинство следуют через Венесуэлу транзитом  в  соседнюю Колумбию.

Для поимки преступников организовано более тысячи операций. Самая успешная из них - конфискация кокаина, который был растворен и перевозился в жидком виде на борту торгового судна. Он  следовал в мексиканский порт Веракрус. Общий вес запрещенного груза составлял порядка 5 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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