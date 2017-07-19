Нахамил – заплати: минчанина привлекли к ответственности за оскорбление в сети понравившейся ему девушки

Новости Беларуси. Белорусы стали чаще защищать свои права в интернете. В том числе это касается таких понятий как честь и достоинство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути прецедентный случай произошел в Минске. Мужчину привлекли к административной ответственности за оскорбление в сети понравившейся ему девушки.

Примеры, когда спор в интернете перерастает в конфликт, встречаются с завидным постоянством. Более того, для некоторых людей унижение других является неотъемлемой манерой общения. Поэтому важно знать,

что за подобного рода хулиганство законом предусмотрено наказание. Однако в милиции говорят, обращение за помощью уже тенденция. Дмитрий Боярович – разбирался в проблеме. Таких слов о себе Лилия Хедина, кажется, еще не читала. На днях девушка опубликовала пост на Фейсбуке. Запись призывала водителей не уступать дорогу авто, которые просят это сделать, едя по крайней полосе МКАДа. Мол, таким образом они нарушают ПДД. Впрочем, автора безобидного, на первый взгляд, текста ждал жесткий отпор. Лилия Хедина:

Тупая овца – это среднее по терпимости. И в конце концов, что таких как я вообще надо расстреливать. Общение на эту тему вышло за пределы соцсети. Свою статью написал автомобильный портал. Но и там в комментариях развилась не совсем приятная дискуссия. Впрочем, на авторов злостных отзывов, Лилия не в обиде. И уж тем более не собирается подавать на них в суд. Лилия Хедина:

Для меня вообще удивительно, что оскорбления в интернете можно воспринимать серьезно. Носиться еще и с исками за каждое такое оскорбление. Тратить на это время, нервы,силы. Зачем, ради чего?

А вот героиня другой истории силы все-таки потратила. 20-летняя девушка написала заявление в милицию на незнакомого мужчину. За то, что тот оставил нецензурный комментарий под ее фото в соцсети.

Автора оскорбительных слов признали виновным. Он выплатил 230 рублей штрафа. Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД Минска:

В ходе проведения розыскных мероприятий личность была установлена. Им оказался 35-летний минчанин. Выяснилось, что таким образом он хотел обратить на себя внимание девушки, которую посчитал симпатичной.

В милиции отмечают: в последнее время жалоб на тех, кто оскорбляет других в Интернете – становится больше. Последний случай – прецедент.

Причем, заявления пишут даже на членов семьи. Еще один интересный случай. В Минске привлекли к ответственности невестку, которая оскорбила свою свекровь в СМС-переписке. Женщина выразила недовольство тем, как мать воспитала своего сына. И за это заплатила штраф. Юристы же говорят: онлайн-хамство – легко доказуемо. За доказательство вполне сойдет скриншот переписки. Это – одна из причин всплеска числа обращений в милицию. В то время как клевету и грубость на улице зафиксировать сложнее.



Надежда Хаданович, адвокат:

Все то законодательство, которое действует у нас в оффлайне. Оно действует и в онлайне. Если вас оскорбили на улице, в магазине, либо на форуме в интернете, последствия будут абсолютно идентичны. Соответственно, можно обращаться с заявлением в органы милиции.