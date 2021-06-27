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​Упавшее дерево убило женщину в Дзержинском районе. К чему привела субботняя гроза в Беларуси?

27 июня 2021 11:41
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе упавшее дерево привело к гибели человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Упавшее дерево убило женщину в Дзержинском районе. К чему привела субботняя гроза в Беларуси?-1

Трагедия произошла 26 июня. От полученных травм 50-летняя минчанка скончалась на месте. Ее муж также пострадал, сейчас он находится в больнице. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека.

​Упавшее дерево убило женщину в Дзержинском районе. К чему привела субботняя гроза в Беларуси?-4

В столице была нарушена работа общественного транспорта. Движение остановили более чем 70 троллейбусных, автобусных и трамвайных маршрутов. На дорогах образовались пробки, автомобилистам приходилось объезжать подтопления по тротуарам. На некоторых улицах вода поднялась настолько высоко, что проникала внутрь автомобилей.

​Упавшее дерево убило женщину в Дзержинском районе. К чему привела субботняя гроза в Беларуси?-7

Многим водителям и пассажирам потребовалась помощь МЧС – спасатели буксировали автомобили, эвакуировали людей. С залитых водой дорог сотрудники МЧС помогали выбраться в том числе с помощью надувной лодки. Всего эвакуировали почти 100 человек.

​Упавшее дерево убило женщину в Дзержинском районе. К чему привела субботняя гроза в Беларуси?-10

В Минской области местами размыло дороги. На поврежденных участках дежурят сотрудники ГАИ. От обильных осадков пострадали также магазины, мастерские, некоторые кафе.

В течение суток по всей стране нарушалось электроснабжение примерно в 500 населенных пунктах. Восстановительные работы продолжаются до сих пор.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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