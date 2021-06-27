​Упавшее дерево убило женщину в Дзержинском районе. К чему привела субботняя гроза в Беларуси?

Новости Беларуси. В Дзержинском районе упавшее дерево привело к гибели человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла 26 июня. От полученных травм 50-летняя минчанка скончалась на месте. Ее муж также пострадал, сейчас он находится в больнице. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека.

В столице была нарушена работа общественного транспорта. Движение остановили более чем 70 троллейбусных, автобусных и трамвайных маршрутов. На дорогах образовались пробки, автомобилистам приходилось объезжать подтопления по тротуарам. На некоторых улицах вода поднялась настолько высоко, что проникала внутрь автомобилей.

Многим водителям и пассажирам потребовалась помощь МЧС – спасатели буксировали автомобили, эвакуировали людей. С залитых водой дорог сотрудники МЧС помогали выбраться в том числе с помощью надувной лодки. Всего эвакуировали почти 100 человек.