​Упавшее дерево убило женщину в Дзержинском районе. К чему привела субботняя гроза в Беларуси?

Новости Беларуси. В Дзержинском районе упавшее дерево привело к гибели человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Дзержинском районе упавшее дерево привело к гибели человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла 26 июня. От полученных травм 50-летняя минчанка скончалась на месте. Ее муж также пострадал, сейчас он находится в больнице. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека.
В столице была нарушена работа общественного транспорта. Движение остановили более чем 70 троллейбусных, автобусных и трамвайных маршрутов. На дорогах образовались пробки, автомобилистам приходилось объезжать подтопления по тротуарам. На некоторых улицах вода поднялась настолько высоко, что проникала внутрь автомобилей.
Многим водителям и пассажирам потребовалась помощь МЧС – спасатели буксировали автомобили, эвакуировали людей. С залитых водой дорог сотрудники МЧС помогали выбраться в том числе с помощью надувной лодки. Всего эвакуировали почти 100 человек.
В Минской области местами размыло дороги. На поврежденных участках дежурят сотрудники ГАИ. От обильных осадков пострадали также магазины, мастерские, некоторые кафе.
В течение суток по всей стране нарушалось электроснабжение примерно в 500 населенных пунктах. Восстановительные работы продолжаются до сих пор.