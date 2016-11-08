По версии следствия о трагедии в Вилейке, водитель сбил коляску, потому что объезжал неровности на дороге и пожалел бить подвеску автомобиля

Новости Беларуси. И начнём выпуск со страшного ДТП, которое произошло в Вилейском районе. Водитель сбил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик.

Ребенка отбросило на десятки метров, и через несколько часов малыш скончался в реанимации.

На дорогах Беларуси за выходные погибли 11 человек. Большинство из них – пешеходы. В некоторых случаях к авариям привели сложные погодные условия. Правда в случае с трагедией в Вилейке причины еще предстоит выяснить.

Дядя погибшего ребенка, как ни старается, все же не может сдержаться. Коляску с его маленьким племянником, который и жить-то только начал, сбил автомобиль, фактически вырвав малыша из рук мамы.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Ужасная нелепость этой трагедии, пожалуй, даже не в самом наезде, а в цене жизни пятимесячного мальчика. По версии следствия, водитель сбил коляску, потому что объезжал неровности на дороге и просто пожалел бить подвеску своего автомобиля. Впрочем, маленький Семен погиб не здесь. Из-за удара его отбросило на 26 метров.

Мама ребенка практически не пострадала – в панике она ловит попутку, чтобы как можно быстрее довезти сына до больницы. Врачи уже потом скажут:

шансов у ребенка практически не было.

Леонид Богданович, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Вилейской центральной районной больницы:

Поступил ребенок в крайне тяжелом состоянии, боролись около 2 часов, оказали интенсивную помощь, реанимацию, но травма оказалась несовместимая с жизнью и усилия наши были напрасны.

Водитель оказался 26-летним жителем того же Вилейского района. Предварительно – трезвый.

Татьяна Белоног, официальный представитель Управления следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, в том числе с целью установления технической исправности транспортного средства, также скорости его движения.

Жители деревни Избино, где и случилась беда, рассказывают, что молодой человек якобы вез в гости своих родителей. А мама погибшего ребенка уже после 6 вечера, в сумерках шла по встречке, на которую водитель и выскочил, объезжая злополучные колдобины. И вот это обстоятельство – то, что женщина шла не по обочине, очень разделило общественное мнение местных жителей.

Справедливости ради заметим, что обочина в деревне в этом месте, не благоустроена для пеших прогулок.

Поэтому у жителей села, очевидно, уже вошло в привычку двигаться именно по проезжей части, чтобы не месить грязь. Впрочем, 8 ноября в Избино на эту тему не говорили вовсе. Потому что о трагедии в принципе говорить могли с большим трудом.

Дедушка погибшего малыша вспоминает, что боялся подойти к коляске, искореженной после страшного удара. Это был его единственный внук. Что тут еще скажешь.

Петр Пасека, дедушка погибшего:

Очень долгожданный был ребенок. Я в нем души не чаял, а он – во мне. Только начал ползать, понимать всё – и вот так все оборвалось трагически. – Как бы Вы наказали водителя? – По закону. Мы его наказывать не будем.

По закону же, если вина водителя будет доказана – ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Но суды и показания у этой семьи будут после. А 8 ноября в деревне – одно на всех большое горе, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.