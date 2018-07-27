Пробка из-за ливня на Радиальной в Минске: видео очевидцев

Новости Беларуси. Столицу накрыл очередной грозовой фронт. Дождь был хоть и непродолжительный, но в некоторых районах довольно сильный, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Столицу накрыл очередной грозовой фронт. Дождь был хоть и непродолжительный, но в некоторых районах довольно сильный, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это видео сняли очевидцы на улице Радиальной в районе ТЭЦ-3. Ливень подтопил проезжую часть, и автомобилисты вынуждены были провести несколько лишних минут в заторе.