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Пробка из-за ливня на Радиальной в Минске: видео очевидцев

27 июля 2018 18:41
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Новости Беларуси. Столицу накрыл очередной грозовой фронт. Дождь был хоть и непродолжительный, но в некоторых районах довольно сильный, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пробка из-за ливня на Радиальной в Минске: видео очевидцев-1

Это видео сняли очевидцы на улице Радиальной в районе ТЭЦ-3. Ливень подтопил проезжую часть, и автомобилисты вынуждены были провести несколько лишних минут в заторе.

# Пробки # происшествия # Фотофакт

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