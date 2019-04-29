За сутки на территории Минской области зарегистрировано 7 пожаров: погибли три человека

Новости Беларуси. Два пожара с погибшими произошли в квартирах. В обоих случаях возможная причина – неосторожность при курении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Два пожара с погибшими произошли в квартирах. В обоих случаях возможная причина – неосторожность при курении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Еще один пожар произошел на ферме в деревне Осово Крупского района. Горела крыша здания доильно-молочного блока.
До прибытия спасательных подразделений работниками предприятия было эвакуировано 150 животных. Причина пожара устанавливается.