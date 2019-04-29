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За сутки на территории Минской области зарегистрировано 7 пожаров: погибли три человека

29 апреля 2019 17:41
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Новости Беларуси. Два пожара с погибшими произошли в квартирах. В обоих случаях возможная причина – неосторожность при курении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За сутки на территории Минской области зарегистрировано 7 пожаров: погибли три человека-1

Еще один пожар произошел на ферме в деревне Осово Крупского района. Горела крыша здания доильно-молочного блока.

За сутки на территории Минской области зарегистрировано 7 пожаров: погибли три человека-4

До прибытия спасательных подразделений работниками предприятия было эвакуировано 150 животных. Причина пожара устанавливается.

За сутки на территории Минской области зарегистрировано 7 пожаров: погибли три человека-7

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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