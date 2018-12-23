По факту ДТП в Рогачёвском районе с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Днём 22 декабря в Рогачёвском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека. Ищутся очевидцы.

Как сообщает УСК по Гомельской области, авария случилась на трассе Р-39. Возле деревни Лучин двигавшийся в сторону Рогачёва водитель Nissan Primera выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Audi A6.

В аварии несовместимые с жизнью травмы получили 49-летняя, 50-летняя и 57-летняя пассажирки Nissan. 27-летний водитель того же автомобиля и его 57-летний отец, находившийся на переднем сиденье, доставлены в медучреждение. Все ехавшие в Nissan – жители Рогачёва.