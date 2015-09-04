Уголовное дело по трагедии на улице Гая в Минске будет пересмотрено

Новости Беларуси. Уголовное дело по резонансной трагедии на столичной улице Гая будет пересмотрено. Постановление Минского городского суда Верховный — отменил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, утром 8 ноября 2014 года 38-летний Эдуард Шалкевич протаранил 5 автомобилей. Погибли два человека. Незадолго до этого он нанес ножевые ранения жене и двоим детям. Б

изнесмена признали виновным в совершении общественно опасного деяния, но освободили от уголовной ответственности. Ему назначили принудительное лечение в психиатрическом больнице.

Защитой была подана кассационная жалоба. Адвокат обвиняемого не оспаривает совершения Эдуардом Шалкевичем опасных деяний. Вопрос – в уменьшении суммы моральной компенсации. Также защитник бизнесмена, ранее осужденного по статье «Убийство», считает, что произошедшее нужно квалифицировать по иному: как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Главный аргумент — плохое зрение Эдуарда. Это было установлено в ходе слушаний.

Известно, что новое разбирательство по этому делу пройдет с другим составом суда.