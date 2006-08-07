Первые итоги ненастья

В Кобрине 6 августа в течение 8 часов без водоснабжения находились две больницы, хлебозавод, 40 многоэтажных и более 2 тысяч частных домов. Был залит водой машинный зал центральной насосной станции. Сейчас водоснабжение в городе восстановлено. По сообщению МЧС, в Борисове в результате сильных дожей и шквалистого ветра были подтоплены 40 подворий и 6 подвалов. В регионах, где порывы ветра достигали 20 метров в секунду, было обесточено 284 населенных пункта. На данный момент электроснабжение уже восстановлено.