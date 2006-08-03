При проведении кровельных работ в Заславле упал башенный кран. Погиб двадцативосьмилетний крановщик. У него осталась жена и маленький ребенок. После завершения строительства молодая семья должна была получить квартиру в этом доме.Башня обрушилась на центральную улицу города, перегородив движение транспорта. К счастью, в этот момент дорога была свободна, и больше никто не пострадал. Прибывшим на место спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы достать погибшего из кабины крана.