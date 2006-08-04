На Земле изменилась гравитация

По мнению американских учёных, это связано с мощным землетрясением в Индийском океане в декабре 2004 года. Тогда извержение подводного вулкана спровоцировало цунами, в результате которого погибли около 300 тысяч человек. С помощью данных, полученных со спутников, специалисты обнаружили: на месте землетрясения из-за движения тектонических плит на несколько метров приподнялось дно. Кроме того, учёные зафиксировали там изменение плотности горных пород. Это свидетельствует о том, что произошло изменение гравитации.