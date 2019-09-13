Печатал 20-рублевки на обычном принтере: в Витебске задержан фальшивомонетчик

Житель Витебска печатал деньги на обычном принтере, сообщили в программе «Экстренный вызов» . На след 41-летнего мужчины вышли после того, как за короткое время в торговых точках города обнаружили сразу 5 поддельных банкнот.

Злоумышленник, как сообщается, специализировался на 20-рублевых купюрах. Рассчитывался на рынках и в киосках. Низкое качество подделки не смущало и продавцов. Они охотно давали мошеннику сдачу настоящими деньгами.

Александр Колыско, старший инспектор информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:

В ходе обыска у него в квартире были обнаружены отпечатанные на листах формата А4 фальшивые деньги. Мужчина задержан. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Управление внутренних дел Витебского облисполкома обращается ко всем жителям области: если вы обнаружили у себя поддельную купюру, то немедленно обратитесь в милицию по телефону «102».