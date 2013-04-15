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Паводок в Могилеве: затоплены сотни дворов, жилые дома, хозпостройки, дороги и мосты

15 апреля 2013 16:32
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Новости Беларуси. Большая вода добралась до Могилевской области. В восточном регионе Беларуси затоплены сотни дворов, дороги, 3 моста. В ближайшее время паводок отступать не собирается.

Могилевчанин Леонид Медведев к большой воде успел подготовиться: достал продукты из подвала, вытащил дрова. Но полностью уберечь дом не смог – вода затопила весь участок.

Леонид Медведев:
Последствия вот какие: трещины по стене, по всему периметру. Плитку поднимает.

Анатолий Тюльменков:
Подвалы затоплены, гаражи затоплены, местная канализация, все плывет на улицу. Детей вывозим на остановку. Местами глубина, что в сапогах не пройдешь. Это катастрофа.

Павел Долбун:
100 метров туда вода и сюда. Лодка нужна.

Кладовщица Могилевского детского дома все выходные дежурила возле овощехранилища. В подвале – весь запас картофеля. Сначала воду пытались откачивать самостоятельно. Но утром 15 апреля ее уровень стал критичным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Голикова, кладовщица Могилевского специализированного дома ребенка:
Подвал быстро затопило, буквально за выходные.

Спасателям пришлось не только откачивать воду, но и выносить из подвала мешки с картофелем.

Сергей Боровиков, командир отделения пожарно-аварийного спасательного подразделения № 11 Ленинского района Могилева:
Человеческий долг – помочь людям. А в данном ситуации – Дом ребенка, дети. И воду откачали, и вынесли имущество.

Анжелика Морозова, медсестра Могилевского специализированного дома ребенка:
Мы бы без ребят не справились. Огромное спасибо им. Если бы не они, у нас бы пропала вся наша картошка, все имущество, которое есть, и весы, и некоторая мебель. Огромное спасибо.

Сложа руки могилевчане не сидят: освобождают подвалы, запасаются мешками с песком, копают траншеи. Из-за большого количества талого снега «плавать» придется еще долго.

# Сергей Вишневский # Паводки в Беларуси # Ирина Недобоева

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