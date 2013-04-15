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МЧС Беларуси: Темпы роста количества подтоплений от паводка замедляются

15 апреля 2013 11:33
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Новости Беларуси. Темпы роста количества подтоплений от паводка замедляются. Об этом сообщили сегодня в МЧС Беларуси. В плену большой воды остаются  более  тысячи подворий, три десятка участков дорог, пять мостов. 

В Петриковском районе Гомельской области несколько деревень отрезаны водой от автомобильного сообщения. Здесь организованы посты МЧС. Все необходимое местным жителям подвозят на лодках. За выходные из нескольких домов эвакуировано шесть человек, а также домашний скот.

На местах подтоплений в Минской области работает водооткачивающая техника.

По прогнозам синоптиков, с учетом потепления  в ближайшие дни на реках Витебской области ожидается интенсивный рост воды. Сейчас  в Западной Двине она прибывает почти на метр в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гродненщине поводок проходит спокойно.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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