МЧС Беларуси: Темпы роста количества подтоплений от паводка замедляются

Новости Беларуси. Темпы роста количества подтоплений от паводка замедляются. Об этом сообщили сегодня в МЧС Беларуси. В плену большой воды остаются более тысячи подворий, три десятка участков дорог, пять мостов.

В Петриковском районе Гомельской области несколько деревень отрезаны водой от автомобильного сообщения. Здесь организованы посты МЧС. Все необходимое местным жителям подвозят на лодках. За выходные из нескольких домов эвакуировано шесть человек, а также домашний скот.

На местах подтоплений в Минской области работает водооткачивающая техника.

По прогнозам синоптиков, с учетом потепления в ближайшие дни на реках Витебской области ожидается интенсивный рост воды. Сейчас в Западной Двине она прибывает почти на метр в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гродненщине поводок проходит спокойно.