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Пассажир выжил, упав между вагонами в московском метро

12 декабря 2015 15:42
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Новости России. 43-летний мужчина отделался ушибами и ссадинами. От госпитализации он отказался.

Инцидент произошел на станции «Каширская» в московской подземке.

Как сообщают очевидцы, мужчина упал на рельсы, когда поезд еще продолжал движение, но уже тормозил. В результате пассажира подземки затянуло под состав.

Сотрудники метрополитена среагировали оперативно: сняли напряжение с рельсов и помогли мужчине подняться на платформу. 

По предварительной версии, пассажир находился в нетрезвом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства этого случая.

# происшествия # Несчастный случай

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