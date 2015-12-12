Пассажир выжил, упав между вагонами в московском метро

Новости России. 43-летний мужчина отделался ушибами и ссадинами. От госпитализации он отказался.

Инцидент произошел на станции «Каширская» в московской подземке.

Как сообщают очевидцы, мужчина упал на рельсы, когда поезд еще продолжал движение, но уже тормозил. В результате пассажира подземки затянуло под состав.



Сотрудники метрополитена среагировали оперативно: сняли напряжение с рельсов и помогли мужчине подняться на платформу.

По предварительной версии, пассажир находился в нетрезвом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства этого случая.