Пассажир выжил, упав между вагонами в московском метро

Новости России. 43-летний мужчина отделался ушибами и ссадинами. От госпитализации он отказался.
Инцидент произошел на станции «Каширская» в московской подземке.
Как сообщают очевидцы, мужчина упал на рельсы, когда поезд еще продолжал движение, но уже тормозил. В результате пассажира подземки затянуло под состав.
Сотрудники метрополитена среагировали оперативно: сняли напряжение с рельсов и помогли мужчине подняться на платформу.
По предварительной версии, пассажир находился в нетрезвом состоянии.
Полиция выясняет обстоятельства этого случая.