Посетитель изнасиловал тренера по фитнесу в спортивном комплексе в Москве

Новости России. Громкое дело расследуют в Москве. Посетитель элитного спортивного центра подозревается в жестоком изнасиловании тренера.

Инцидент произошел вечером 5 декабря. По версии следствия, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 19-летней девушки-тренера фитнес-центра.

Следственный комитет Российской Федерации:

По версии следствия, вечером 5 декабря 2015 года мужчина находящейся в помещении фитнес-центра, расположенного по улице Авиационная в городе Москве, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 19-летней девушки, являющейся тренером указанного центра. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. Расследование по уголовному делу продолжается.