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Посетитель изнасиловал тренера по фитнесу в спортивном комплексе в Москве

11 декабря 2015 10:47
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Новости России. Громкое дело расследуют в Москве. Посетитель элитного спортивного центра подозревается в жестоком изнасиловании тренера. 

Инцидент произошел вечером 5 декабря. По версии следствия, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 19-летней девушки-тренера фитнес-центра.

Следственный комитет Российской Федерации:
По версии следствия, вечером 5 декабря 2015 года мужчина находящейся в помещении фитнес-центра, расположенного по улице Авиационная в городе Москве, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 19-летней девушки, являющейся тренером указанного центра. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. Расследование по уголовному делу продолжается. 

# происшествия # Насилие

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