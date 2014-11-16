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Партия наркотиков на сумму почти $2 млн изъята в Борисове

16 ноября 2014 13:33
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Новости Беларуси. В Борисове была изъята партия наркотиков на сумму почти 2 миллиона долларов США. Задержаны четверо молодых людей. Они подозреваются в распространении спайса в регионе.

Также в ходе обысков были обнаружены 10 килограммов уже готового к употреблению вещества и почти столько же чистого реагента.

Александр Данильченко, начальник пресс-службы УВД Миноблисполкома:
За молодыми людьми было установлено наблюдение. Когда информация более-менее подтвердилась, при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» двое из них были задержаны. В ходе обысков, которые были проведены на территории Борисовского района, был обнаружен ряд тайников. Стоимость изъятого наркотика оценивается примерно в 1,8 млн долларов. В отношении задержанных молодых людей возбуждено несколько уголовных дел по ч. 1 и ч. 3 ст. 338 Уголовного Кодекса. Это «незаконный оборот наркотиков при отягчающих обстоятельствах».

Кроме того, преступники организовали продажу и в Москве. Там наркотические вещества они распространяли с помощью социальных сетей.

Теперь молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наркотики # Александр Данильченко

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